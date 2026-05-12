Mais antigo porta-aviões nuclear do mundo já está no Brasil

Mais antigo porta-aviões do mundo, o USS Nimitz já está no Rio de Janeiro para participar da Operação Southern Seas 2026, exercício conduzido pela 4ª Frota da marinha dos Estados Unidos em parceria com forças navais da América Latina.
O navio americano está circunavegando a América do Sul, tendo vindo do Chile. Com 333 metros de comprimento, propulsão nuclear e com capacidade para 6 mil marinheiros, a embarcação atracou no Rio em 7 de maio. A operação propriamente dita ocorre entre segunda-feira (11) e quinta-feira (14) e compreende exercício de passagem, intercâmbios técnicos, treinamentos operacionais e engajamento comunitário.
A despeito de eventuais rusgas políticas, como o tarifaço, a relação entre Estados Unidos e Brasil é histórica e consolidada. O país é fundamental para a segurança estratégica dos Estados Unidos devido a posição geográfica. Em 2024, a Marinha do Brasil atuou ao lado de outro porta-aviões, o USS George Washington, que agora está na região do Oriente Médio.
Na atual operação, pela Marinha do Brasil, participarão da operação as fragatas Independência e Defensora, o submarino Tikuna e dois helicópteros AH-11B Super Lynx.
Comissionado em 1975, o USS Nimitz dá nome à classe Nimitz, uma das mais conhecidas da Marinha norte-americana.