Livro reconta a vida de Príncipe Custódio, líder negro que marcou a história de Porto Alegre

Custódio viveu em Porto Alegre até sua morte, em 1935. Gilmar Fraga / Arte GZH

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

No dia em que se celebra a Abolição da Escravatura, marcada pela assinatura da Lei Áurea em 1888, Porto Alegre recebeu, nesta segunda-feira (13), o lançamento do livro Príncipe Custódio, distinto morador de Porto Alegre (Editora Rígel), de Nandi Barrios. A publicação é uma iniciativa do Coletivo Sindical Antirracista.

A obra retrata a trajetória de Custódio Joaquim de Almeida, figura histórica e espiritual originária do Benim, na África, que viveu em Porto Alegre do início do século 20 até sua morte, em 1935. Custódio é considerado um dos pilares da cultura afro no RS e do fortalecimento da negritude no sul do Brasil.

De acordo com o autor, fontes acessadas recentemente revelam que Custódio já morava em Porto Alegre desde 1885, ou seja, ainda no século 19.

Capa da obra da Editora Rígel. Editora Rígel / Reprodução

Personagem central na história do Estado, ele se destacou na defesa da religiosidade de matriz africana, na difusão do batuque — religião de matriz africana com características próprias do RS — e na luta contra o racismo. Custódio também foi o responsável pelo assentamento do Bará do Mercado Público.

Conhecido como Príncipe Custódio, ele faleceu em 26 de maio de 1935, aos 104 anos. No Carnaval de 2026, a escola de samba Portela o homenageou como tema de seu samba-enredo.