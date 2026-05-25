Leão XIV defende regulamentação e desarmamento da inteligência artificial

Documento foi divulgado pelo Vaticano nesta segunda-feira (25). HANDOUT / VATICAN MEDIA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O papa Leão XIV publicou oficialmente, nesta segunda-feira (25), a sua primeira encíclica. Intitulado "Magnifica Humanitas" (Magnífica Humanidade), o documento aborda a expansão da inteligência artificial na atualidade. O Pontífice defende da regulamentação e o desarmamento da IA.

"A IA é o ambiente em que estamos imersos e o poder com que temos de lidar. Por isso, não basta regulá-la: deve ser desarmada e tornada acolhedora.", diz um trecho do documento.

Na encíclica, que tem quase 43 mil palavras, o Pontífice alertou para os riscos dos seus efeitos sobre o trabalho e as novas formas de escravidão, sobre guerras e um colonialismo "de rosto inédito", além da desinformação e da dependência digital.

"Desarmar a IA significa subtraí-la à lógica da competição armada, que hoje não é apenas militar, mas também económica e cognitiva. Trata-se da corrida ao algoritmo mais eficaz e ao banco de dados mais vasto, com o objetivo de consolidar uma vantagem geopolítica ou comercial sobre todos os outros. Desarmar significa quebrar esta equivalência entre poder técnico e direito de governar. Não significa renunciar à tecnologia, mas impedir que ela domine o ser humano. Significa retirá-la dos monopólios, torná-la discutível, contestável e, portanto, habitável, devolvendo-a à pluralidade das culturas humanas e das formas de vida.".

O papa aborda o uso da IA em conflitos. O documento dá ênfase aos impactos da IA na comunicação, setor em que age, na visão de Leão, como "poderoso multiplicador" de desinformação. O Pontífice também denuncia, no texto, o controle das plataformas, das infraestruturas e dos dados e pede um trabalho conjunto com os programadores:

"Tal como o autor de uma obra artística ou literária é responsável por ponderar os valores que ela expressa, também eles são chamados a tratar com a devida seriedade os valores que infundem nos seus projetos: com transparência, com responsabilidade em relação às comunidades envolvidas e com a atenção necessária em confirmar que quanto está a ser cultivado é efetivamente um bem".

Contexto

A primeira encíclica de Leão XIV traça um paralelo histórico com a encíclica Rerum Novarum, lançada em 1891 por Leão XIII no contexto da Revolução Industrial.

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