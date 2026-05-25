Lançamento da 1ª Semana do Clima de Porto Alegre contará com a presença do presidente da COP30

Embaixador André Corrêa do Lago lidera a COP30 até o início da COp31. Isabela Castilho / Divulgação / COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

No fim de julho, a Capital contará com a realização da 1ª Semana do Clima de Porto Alegre. Antes disso, na próxima quinta-feira (28), ocorrerá o lançamento oficial do evento, com a participação do presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago.

A 1ª Semana do Clima de Porto Alegre será realizada entre os dias 20 e 27 de julho, promovendo debates e atividades voltados à agenda de ação climática e à implementação de soluções de adaptação, com foco em direitos humanos, igualdade de gênero, resiliência urbana, segurança alimentar, cooperativismo e cadeias de valor sustentáveis.

A iniciativa pretende reunir sociedade civil, poder público, setor privado e especialistas para discutir os impactos da crise climática e as respostas necessárias a partir da realidade local. Ao todo, mais de 30 entidades da sociedade civil participam da organização.

Nesta quinta-feira, o presidente da COP30 cumprirá agenda na capital gaúcha ao longo da manhã e do início da tarde. A programação terá início às 10h30min, no Multipalco do Theatro São Pedro, com o lançamento oficial.

A atividade será conduzida pelas enviadas especiais da COP30, Denise Dora e Jurema Werneck, e contará com a participação de autoridades e representantes da sociedade civil.