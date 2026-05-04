Irã divulga mapa com áreas que estariam sob seu controle no Estreito de Ormuz

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Irã divulgou, nesta segunda-feira (4), por meio da emissora estatal IRIB News, um mapa indicando a área do Estreito de Ormuz que afirma estar sob seu controle. A imagem apresenta linhas vermelhas que delimitam as zonas supostamente dominadas pelo país.
Uma dessas linhas se estende entre a ilha iraniana de Qeshm e a costa dos Emirados Árabes Unidos, próxima à região de Dubai; a outra conecta a costa de Omã à do Irã.
A divulgação ocorre em meio a divergências sobre um alegado ataque a uma embarcação dos Estados Unidos. Segundo Teerã, dois mísseis foram disparados contra um navio americano que tentava atravessar o bloqueio no estreito. O Comando Central dos EUA (Centcom), porém, negou a informação e declarou que nenhum navio foi atingido.
Pouco depois, as forças americanas informaram que dois navios mercantes com bandeira dos EUA conseguiram cruzar o estreito, enquanto o Irã insiste que nenhuma embarcação furou o bloqueio.
Mais cedo, o regime iraniano havia anunciado que atacaria qualquer barco que tentasse romper a barreira na região. No domingo (3), o presidente Donald Trump declarou que a Marinha americana passaria a escoltar navios pelo local a partir desta segunda-feira.