Invest RS apresenta projeto de fundo estratégico de até US$ 5 bilhões para atrair investimentos para o Estado

Anúncio ocorreu no Public & Private Capital Forum for Economic Development, realizado na sede da Deloitte. Invest RS / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Durante a missão internacional do governo gaúcho em Nova York, a Invest RS apresentou, nesta terça-feira (12), uma proposta para a criação de um fundo estratégico com objetivo de atrair investimentos e sustentar o desenvolvimento econômico do Estado.

O anúncio ocorreu no Public & Private Capital Forum for Economic Development, realizado na sede da Deloitte, uma das maiores e mais prestigiadas organizações de serviços profissionais do mundo, onde foi assinado um contrato para a elaboração de estudos que subsidiarão a estruturação do fundo. A meta é reunir até US$ 5 bilhões, sendo US$ 1 bilhão de recursos públicos e o restante proveniente de capital privado.

Leia Mais Invest RS apresenta potenciais de investimento do Estado no Gramado Summit

A iniciativa será coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com a Deloitte, o Badesul, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Secretaria da Fazenda.

O modelo prevê ferramentas financeiras de apoio ao investimento, substituindo gradualmente incentivos fiscais, que perderão relevância diante das regras da reforma tributária. Segundo a Invest RS, o objetivo é criar uma arquitetura capaz de consolidar um novo modelo de competitividade, reduzindo a dependência da chamada “guerra fiscal”.

— É um projeto ousado e estruturante. Alinhado às melhores práticas de médio e longo prazo, representa uma visão estratégica para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul — afirmou Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS.

Leia Mais No Texas, Invest RS oferece churrasco gaúcho e apresenta Estado como hub global de inovação

Como parte da estratégia, foram apresentados quatro instrumentos financeiros: