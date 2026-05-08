Invest RS apresenta potenciais de investimento do Estado no Gramado Summit

A Invest RS participou, pela primeira vez, do Gramado Summit 2026, com o objetivo de apresentar os potenciais de investimento do Rio Grande do Sul. Sob o slogan Não somos grandes por acaso, a agência buscou consolidar a imagem do Estado como destino competitivo, que reúne talento, capacidade produtiva, inovação e conhecimento.
A iniciativa destacou a base econômica diversificada do Rio Grande do Sul em setores estratégicos, como transição energética, tecnologia e desenvolvimento sustentável — áreas que ampliam o protagonismo gaúcho na atração de novos negócios.
Para o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, a participação no evento representa um passo essencial para posicionar institucionalmente o Estado perante o mercado:
— A Invest RS tem o papel de transformar esses ativos em uma narrativa clara para o mercado, conectando o Estado às oportunidades e mostrando que possuímos um ambiente preparado para receber novos investimentos — afirmou Prikladnicki.