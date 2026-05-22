Instituto Vakinha lança protocolo de emergências para facilitar articulação da sociedade civil diante de tragédias climáticas

Instituto foi fundamental no apoio às vítimas da tragédia de 2024 no RS. Divulgação / Instituto Vakinha

A tragédia das águas, de maio de 2024, no Rio Grande do Sul mostrou o tamanho da solidariedade dos brasileiros, mas também evidenciou, por vezes, a falta de articulação para fazer chegar ajuda financeira a quem mais necessitava. Em meio ao caos, não foi incomum aparecerem aproveitadores, que distribuíam aos quatro ventos chaves de Pix prometendo reunir dinheiro para entregar às vítimas. Pululavam golpes.

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Gerenciar, de forma transparente, recursos doados em situações de emergência é fundamental. Por isso, no momento em que o Rio Grande do Sul busca aprendizados a partir do desastre e diante dos riscos de novos eventos extremos, uma iniciativa do Instituto Vakinha, braço social da maior plataforma de doações da América Latina, deve ser saudada.

A entidade está lançando um Protocolo de Emergências a fim de consolidar seu papel como articulador estratégico entre o capital institucional e a resposta em campo. Na prática, o protocolo estabelece quatro fases de ação, durante um desastre: (1) Critério e decisão, um comitê interno de líderes vai monitorar os canais oficiais e deliberar a ação; (2) Curadoria e articulação, quando serão mapeadas, articuladas e formalizadas parcerias com conhecimento técnico para atuação inteligente; (3) Comunicação e engajamento, com a criação de um plano de comunicação multimídia e a busca por parceiros para conscientizar e sustentar o engajamento da sociedade civil na crise; (4) Governança e transparência, com trâmite de repasses e acompanhamento das ações.

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— Desde 2020, na época da pandemia, a plataforma passou a ser acessada com pedidos de ajuda. As pessoas enxergando a plataforma como um ator de ajuda social e humanitária. Não era o papel. Então, foi aí que se entendeu que a população os via como um ator de transformação. Foi aí que o Instituto nasceu. São instituições separadas, mas é um ecossistema que se retroalimenta — explicou à coluna Renata Fehlauer, diretora executiva do Instituto Vakinha.

Em 2024, a entidade reuniu mais de R$ 80 milhões para as vítimas das chuvas no Estado.

O protocolo é mais do uma espécie de hub entre quem deseja ajudar e quem tem o conhecimento de reunir os recursos para direcioná-los às vítimas.

— Na iminência de alguma situação de emergência climática, a gente executa um projeto que não é meramente captar da sociedade e repassar para atores sociais. A gente tem todo um planejamento por trás. Tem toda uma inteligência humanitária para fazer essa captação e alocação — disse Renata.

Ela acrescenta que a ideia não é causar alarmismo, embora as previsões de um El Niño forte no segundo semestre seja preocupante.

— Queremos mostrar para a sociedade civil que confiou na gente lá atrás, em 2024, doadores, comunidade, que estamos preparados na iminência de acontecer de novo. E mostrar que o Instituto Vakinha e a plataforma da Vakinha são canais confiáveis para a execução do socorro à medida em que ele for necessário — detalhou.