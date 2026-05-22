Instituto da Criança com Diabetes realizou mais de 500 mil atendimentos desde 2004

Com atendimento 100% SUS e 12 especialidades reunidas em um mesmo espaço, o Instituto da Criança com Diabetes (ICDRS) apresenta, na próxima terça-feira (26) sua prestação de contas à comunidade.
Desde 2004, a entidade soma mais de 500 mil atendimentos, acompanhou mais de 5,5 mil pacientes de 323 municípios gaúchos e reduziu em 94,7% as internações hospitalares entre os pacientes atendidos.
Segundo estimativa baseada no DataSUS, o resultado evitou 4.831 internações, o que representa economia de R$ 10,1 milhões a R$ 16,9 milhões aos cofres públicos.
Reconhecido pela International Diabetes Federation como centro de excelência em diabetes tipo 1, o instituto, com sede em Porto Alegre, consolidou um modelo que integra assistência, educação e tecnologia, com impacto na prevenção de internações e no uso de recursos públicos.
Serviço:
O quê: Prestação de contas do Instituto da Criança com Diabetes do RS à comunidade gaúcha
Quando: 26 de maio de 2026, das 17h às 20h
Onde: Saguão do 3º andar do ICDRS — Rua Álvares Cabral, 529, bairro Cristo Redentor, Porto Alegre/RS.
Informações: Os relatórios de atividades, demonstrativos financeiros, estatuto social e código de ética da entidade estão disponíveis ao público aqui.