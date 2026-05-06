Iniciada as obras de hospital de R$ 36 milhões em Ijuí com temática da Turma da Mônica

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) iniciou as obras do Hospital da Criança Mauricio de Sousa, projeto que prevê um espaço inspirado no universo da Turma da Mônica. O investimento total é estimado em R$ 36 milhões, incluindo estrutura física e mobiliário. A instituição é privada/filantrópica e atenderá pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS).
A estrutura contará com ambulatório multiprofissional; área de infusão para tratamentos como quimioterapia; cerca de 25 leitos de internação; UTI pediátrica com 10 leitos; e espaços adaptados para o acolhimento das famílias.
Para viabilizar a obra, o HCI mantém uma campanha de arrecadação, com doações a partir de R$ 10 via Pix (pixdoacao@hci.org.br). Até agora, foram arrecadados R$ 1.226.965,63, provenientes de apoios institucionais e da iniciativa privada. O hospital disponibiliza em seu site um painel para acompanhar as contribuições em tempo real.
O HCI é referência para cerca de 3,6 milhões de habitantes em 283 municípios, abrangendo 57% do território gaúcho. Integrado ao SUS, responde por mais de 90% dos atendimentos da região, principalmente em procedimentos de média e alta complexidade.