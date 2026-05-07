Imagens mostram interior de lanchonete ao lado de padaria atingida por incêndio no Petrópolis

A coluna obteve imagens exclusivas do interior da lanchonete atingida por um incêndio na terça-feira (5), entre os bairros Petrópolis e Jardim Botânico, em Porto Alegre.
O estabelecimento, o Mundo do Xis, fica na mesma edificação da padaria Petrópolis, e do chaveiro, que foram consumidos pelo fogo.
As chamas tiveram início por volta das 5h. A lanchonete, o chaveiro e a padaria ficam localizados na esquina das ruas Barão do Amazonas com a Felizardo, na divisa entre os bairros Petrópolis e Jardim Botânico.
Os proprietários mostram que equipamentos e depósito não foram atingidos pelo fogo. Nas imagens, botijões e produtos de cozinha aparecem intactos.
Oficialmente, ainda não se sabe o que provocou o incêndio
Chamas atingiram praticamente a altura de um o prédio de cinco andares; não houve vítimas.