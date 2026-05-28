Governo dos EUA quer imprimir nota de 250 dólares com o rosto de Donald Trump

Um esboço foi apresentado pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent. KENT NISHIMURA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo dos Estados Unidos está se preparando para imprimir uma nova cédula: uma nota de 250 dólares que terá o rosto do presidente Donald Trump. Um esboço foi apresentado pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, nesta quinta-feira (28) na Casa Branca. O valor da cédula faz alusão ao aniversário de 250 anos da independência americana.

A medida depende da aprovação tanto da Câmara dos Representantes quanto do Senado dos EUA. No entanto, uma lei federal americana proíbe a impressão de cédulas com a imagem de pessoas vivas. Mesmo assim, a base governista de Trump afirmou que apresentará um projeto de lei para abrir uma exceção. Um porta-voz do Departamento do Tesouro disse à BBC que a agência "está realizando o planejamento e a devida diligência apropriados" em resposta à legislação.

Há, ainda, outra lei federal que pode ser infringida: a legislação que especifica os valores monetários que podem ser produzidos. Atualmente, essa norma não inclui notas de 250 dólares.

Bessent reforçou na Casa Branca que a autorização da nova moeda dependerá exclusivamente dos legisladores no Congresso. Embora os conceitos artísticos finais não tenham sido revelados, uma subagência do Tesouro responsável pelo desenvolvimento e produção de cédulas já encomendou os designs.

Trump em tudo

Desde o início do segundo mandato, o presidente Donald Trump vem realizando ações para colocar o seu nome em diversas repartições públicas e legislações americanas.

Em dezembro de 2025, por exemplo, Trump anunciou a construção de uma nova classe de navios de guerra, batizada de "Classe Trump".

Outra renomeação de grande repercussão foi a do Kennedy Center, importante centro cultural em Washington. A mudança para Trump-Kennedy Center é um marco inédito na história americana, sendo a primeira vez que uma instituição federal é rebatizada para homenagear um presidente ainda em exercício.

Também no início de dezembro, o governo renomeou o Instituto da Paz dos Estados Unidos. Uma placa com o nome "Donald J. Trump" foi adicionada à fachada da instituição.

Em outubro de 2025, o presidente apresentou a maquete de um novo projeto arquitetônico para Washington. Trata-se de uma obra monumental apelidada informalmente de "Arco de Trump", devido à semelhança com o Arco do Triunfo de Paris.

No mesmo mês, a Casa Branca iniciou a demolição para a construção de um novo salão de baile. O espaço, com 8,4 mil metros quadrados, custará US$ 200 milhões (mais de R$ 1 bilhão). Embora não haja confirmação oficial, funcionários do governo indicam que o local deverá se chamar Salão de Baile Donald J. Trump.