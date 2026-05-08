Fundação gaúcha de crédito educacional cumpre missão de trabalho na China 

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Fundacred, fundação gaúcha pioneira no crédito educacional no Brasil, cumpre agenda na China com perspectivas de parcerias estratégicas. A missão integra a 16ª Missão Técnica Internacional do Semesp e se encerra na próxima semana.
Em cinco dias, a instituição — com 53 anos de atuação — realizou oito reuniões estratégicas.
Em encontro com o CANGE (órgão regulador chinês de ensino privado), discutiu-se a criação de uma aliança lusófona de educação baseada na infraestrutura das universidades privadas brasileiras. O diálogo resultou em convite para jantar com a vice-ministra da Educação da China.
Com a iFlyTek (integrante do “National Team” de IA do governo chinês), a empresa manifestou interesse em utilizar o Semesp como hub regional para sua tecnologia educacional no Brasil.
Já com a TusPark (maior incubadora universitária da Ásia), a conversa abordou seus três modelos de parques tecnológicos, incluindo um vinculado ao BRICS com financiamento do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD).
A comitiva é liderada pelo presidente da Fundacred, Nivio Lewis Delgado, acompanhado da vice-presidente de Finanças, Patricia Kniest, e do vice-presidente de Operações, Alessandro Lohmeyer. Em cada encontro, seguindo o protocolo chinês, Delgado entregou uma carta institucional com ambas as mãos e uma inclinação de 15 graus, gesto considerado sinal de respeito.