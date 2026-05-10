Fóssil de dinossauro contrabandeado para a Alemanha será repatriado ao Brasil

Dinossauro era um carnívoro de aproximadamente 6,5 metros. Kabacchi / CC BY-SA 2.0

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Após décadas na Alemanha, um fóssil brasileiro com cerca de 113 milhões de anos será repatriado. Os governos dos dois países anunciaram recentemente a decisão de devolver ao Brasil o “Irritator challengeri”, encontrado na Chapada do Araripe, no Ceará.

O dinossauro era um carnívoro de aproximadamente 6,5 metros, pertencente ao grupo dos espinossaurídeos, associados a ambientes aquáticos, e viveu no período Cretáceo, há cerca de 110 milhões de anos.

Retirado ilegalmente do Brasil, o fóssil foi vendido por um comerciante a um museu alemão, contrariando uma lei brasileira de 1942, que determina que fósseis encontrados no país são propriedade do Estado. Com isso, a peça foi considerada contrabandeada, motivando investigações sobre tráfico internacional de fósseis.

Atualmente, o “Irritator challengeri” está exposto no Museu Estatal de História Natural de Stuttgart.

Quando chegar ao país, o fóssil deverá ser incorporado ao acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri (CE). Segundo a DW Brasil, o governo alemão, por meio do Ministério da Ciência, Pesquisa e Artes de Baden-Württemberg, declarou estar disposto a ceder a peça ao Brasil.

História curiosa do nome

Após a compra, pesquisadores europeus descobriram, por meio de tomografias, que o crânio havia sido adulterado: traficantes alongaram artificialmente o focinho e preencheram espaços com gesso e massa automotiva para que a peça parecesse mais completa.