Famurs comemora 50 anos com homenagem a ex-presidentes e lançamento de livro

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Em comemoração aos seus 50 anos, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) realizou, nesta sexta-feira (29), uma solenidade alusiva ao meio século de história e lançou um livro que resgata a trajetória da instituição.
O evento ocorreu no Auditório Alceu Collares, na sede da entidade, e reuniu lideranças, autoridades, convidados especiais e ex-presidentes da federação, que foram homenageados pelo trabalho realizado. Cada um dos antigos gestores recebeu uma placa comemorativa das mãos do atual presidente da Famurs e prefeito de Imbé, Ique Vedovato.
— Celebrar os 50 anos da Famurs ao lado de quem ajudou a construir essa caminhada é um momento de muita emoção e gratidão. Cada presidente deixou sua contribuição para fortalecer o municipalismo gaúcho e consolidar a entidade como uma referência na defesa dos municípios do Rio Grande do Sul — destacou Vedovato.
O livro
A obra comemorativa dos 50 anos da Famurs recupera a história da federação desde sua fundação, em 24 de maio de 1976. O livro reúne registros históricos, marcos institucionais, desafios, conquistas e a evolução do trabalho desenvolvido em apoio às administrações municipais gaúchas. A publicação é assinada pelo escritor Salus Loch.