Faculdade gaúcha assina cooperação com universidade da Itália para doutorado em Direito

Comitiva da Atitus junto com representantes da Universidade de Perúgia. Atitus / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Escola de Direito da Atitus e a Universidade de Perúgia, na Itália, firmaram um acordo de cooperação acadêmica. Com a novidade, doutorandos de ambas as instituições poderão desenvolver pesquisas sob orientação conjunta das duas entidades no Doutorado em Direito.

O acordo, assinado na sexta-feira (22), oferece aos estudantes brasileiros e italianos a possibilidade de cursar disciplinas no Exterior, receber orientações acadêmicas internacionais, participar de visitas técnicas e, ao final do percurso, obter uma titulação reconhecida nos dois países.

A assinatura ocorreu durante a Missão Direito & Negócios: Conexão Brasil-Itália, que percorreu centros de inovação, universidades e espaços empresariais em Bolonha, Milão, Faença, Roma e Perúgia. O grupo foi formado por lideranças do setor jurídico, profissionais de inovação e pesquisadores brasileiros da instituição gaúcha.

Desde 2020, as escolas de Direito de ambas instituições oferecem a dupla titulação no Mestrado. Fundada em 1308 e referência no ensino de Direito na Itália, a Università degli Studi di Perugia (UNIPG) está entre as melhores colocadas no Censis 2025/2026, ranking que avalia cursos de graduação e pós-graduação no país.

A missão

Ao longo de nove dias, a comitiva da Atitus percorreu cinco cidades italianas. Em Milão, o grupo participou de capacitações sobre contratos internacionais e arbitragem na Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e na Camera Arbitrale di Milano. Também visitou o MIND — Milano Innovation District, com workshop de inovação social na Fondazione Triulza.

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Em Bolonha, a programação incluiu formação e mesa-redonda sobre sustentabilidade empresarial e economia circular na Bologna Business School. Em Faença, o grupo realizou uma visita técnica ao Gruppo Caviro, referência em economia circular aplicada ao agronegócio.