Ex-aluno, João Goulart receberá homenagem póstuma da Faculdade de Direito da UFRGS

Iniciativa ocorre em alusão aos 50 anos de falecimento de Jango. Ver Descrição / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizará, na quinta-feira (21), uma homenagem ao ex-presidente João Goulart. Em ato no Salão Nobre, será descerrado um retrato do político — que foi aluno da instituição na década de 1930. Posteriormente, a imagem será instalada na sala da coordenação do curso.

O evento, marcado para as 19h30, contará com a presença da ex-primeira-dama Maria Thereza Goulart e de sua filha, Denise Goulart. A iniciativa ocorre em alusão aos 50 anos de falecimento de Jango e, segundo a direção da faculdade, fundamenta-se nos princípios de memória, verdade e justiça.

De acordo com a diretora da unidade, professora Ana Paula Motta Costa, Jango graduou-se em 1939, mas há poucos registros gráficos sobre sua passagem pela academia, diferentemente de Getúlio Vargas, que possui um vasto acervo no local. O objetivo é reparar essa lacuna histórica:

— Há um certo apagamento sobre esse fato, e a tradição da faculdade é contar sua própria trajetória. Queremos resgatar a passagem dessas figuras importantes por aqui. É um resgate histórico que precisa ser trabalhado — explicou a diretora à coluna.

A professora ressalta que Jango foi deposto pelo golpe de 1964 e que a homenagem serve para reafirmar a importância da democracia:

— Jango morreu no exílio. Se tivesse permanecido no poder, poderia ter implementado reformas estruturais importantes. Ele defendia pautas de direitos sociais e soberania que, embora antigas, permanecem atuais — completou.