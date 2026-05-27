Ex-agente da CIA fará palestra em Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A ex-diretora adjunta de Ciência e Tecnologia da CIA, Dawn Meyerriecks, será uma das principais atrações do CEO Forum 2026, encontro de lideranças realizado anualmente pela Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham-RS). O evento ocorre nesta quinta-feira (28), no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.
Com mais de três décadas de trajetória no setor de inteligência dos Estados Unidos, Dawn compartilhará aprendizados sobre liderança e tomada de decisão em ambientes de alto risco, abordando a gestão de equipes de alto desempenho e o impacto de tecnologias disruptivas — como inteligência artificial, computação quântica e biotecnologia — no mundo dos negócios.
A edição deste ano, que tem como tema “O Desafio da Execução”, também levará ao palco o ex-atleta olímpico Giba, um dos maiores nomes do vôlei mundial, que falará sobre alta performance, disciplina e execução sob pressão. O evento receberá, ainda, Rami Goldratt, CEO do Goldratt Group e referência global na Teoria das Restrições, que abordará como transformar estratégia em fluxo operacional; Ben Haklai, National Technology Officer da Microsoft Israel, que discutirá os desafios reais da implementação de IA nas organizações; e Guilherme Horn, Head do WhatsApp para Brasil, Índia e Indonésia.