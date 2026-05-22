Evento gratuito sobre empregabilidade para estudantes de Direito

Em alusão ao Dia do Estudante de Direito, lembrando neste sábado (23), a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) realiza a primeira edição do FMP LawConnect – Encontro de Carreiras Jurídicas. O evento, das 8h30 às 12h, será gratuito e aberto a estudantes de Direito de todas as faculdades.
A iniciativa reúne escritórios de advocacia e agências integradoras de estágio, como CIEE e Futura, que estarão no local para apresentar suas instituições e receber currículos. Também participam os escritórios Carpena Advogados, Souto Correa e Silveira Advogados.
A programação inclui ainda palestras sobre carreira, bate-papo com profissionais do setor jurídico e um espaço para fotos profissionais.
Promovido pelo FMP Legal Hub, o evento busca aproximar os estudantes do mercado de trabalho e ampliar as oportunidades de inserção profissional na área. As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição e o encontro acontece na sede da FMP, no Centro Histórico de Porto Alegre.