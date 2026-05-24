Estreito de Ormuz e enriquecimento de urânio: o que está na mesa do novo possível acordo de paz entre EUA e Irã

Presidente americano se mostrou esperançoso para a assinatura do acordo. Kamil Krzaczynski / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Donald Trump disse, no sábado (23), que os Estados Unidos estão perto de fechar um novo acordo de paz com o Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio e garantir a reabertura do Estreito de Ormuz. Neste domingo (24), o presidente americano afirmou que a relação com os iranianos está se "tornando muito mais profissional e produtiva", apesar de pedir cautela aos negociadores.

Esta é mais uma rodada de negociações que traz a possibilidade da assinatura de um acordo para pôr fim à guerra que já se estende por quase três meses. Entretanto, autoridades dos dois países descreveram os principais pontos das tratativas de maneiras divergentes — tanto sobre o Estreito de Ormuz quanto sobre o programa de enriquecimento de urânio do Irã.

O que está em jogo desta vez?

Fontes disseram à agência de notícias Reuters que a estrutura proposta se desenvolveria em etapas: o fim formal das hostilidades, a resolução da crise no Estreito de Ormuz e a abertura de um período de negociação de 30 dias (prorrogável por igual período, totalizando 60 dias) para um acordo mais amplo sobre uma paz duradoura.

O site americano de notícias Axios noticiou que, em relação a Ormuz, o acordo incluiria a isenção de pedágios para navios que transitam pelo local, permitindo que o Irã volte a vender petróleo livremente. Em troca, os EUA suspenderiam o bloqueio aos portos iranianos e revogariam algumas sanções sobre o petróleo do país.

O jornal The New York Times também relata que a proposta inclui um aparente compromisso de Teerã em abrir mão de seu estoque de urânio altamente enriquecido. Detalhes sobre como isso aconteceria ficariam para negociações posteriores. Conforme o Axios, o tratado também incluiria o compromisso formal do Irã de nunca desenvolver armas nucleares.

Quais são os principais pontos de atrito?

Alguns pontos seguem no impasse de sempre. Os EUA exigem a livre circulação em Ormuz, enquanto a agência de notícias iraniana Fars afirmou que as declarações de Trump sobre a reabertura do estreito são "incompatíveis com a realidade", já que o Irã insiste na soberania total sobre a hidrovia.

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