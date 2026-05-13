Estátua de Betinho, que ficava ao lado da personagem Mafalda, é furtada de praça em Pelotas

Escultura de Mafalda foi instalada em 2024, em Pelotas, ao lado do personagem Betinho. Rodrigo Chagas / Divulgação

A estátua do Betinho, personagem de quadrinhos do cartunista André Macedo, foi furtada da praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas, no sul do Estado. A obra, de Pablo Irrgang, ficava ao lado da estátua de Mafalda, personagem de Quino e também esculpida por Irrgang.

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Viabilizada com recursos de instituições privadas, as esculturas foram inauguradas em 2024 para marcar os 60 anos da Mafalda e os 40 do curso de Letras da UFPel, hoje Curso de Letras e Comunicação (CLC).

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O personagem Betinho é oriundo da tribo dos Xami Xunga, uma comunidade fictícia que habita a cidade de Pelotas. Ele é caracterizado pela sua curiosidade infantil e pensamento mágico sobre o mundo ao seu redor.

Macedo, que é pelotense, lamentou em nota o furto da obra:

"É com tristeza que recebo a notícia do furto da estátua de um dos meus personagens, instalada em nossa praça pública e já incorporada ao imaginário afetivo da cidade. Mais do que uma peça artística, ela representa parte da memória cultural do humor e das histórias construídas ao longo de muitos anos de convivência com a comunidade".

A estátua foi localizada pela Guarda Municipal com duas pessoas. Segundo a prefeitura, será reposicionada nos próximos dias no mesmo local.



