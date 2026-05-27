Escola da Ajuris realiza aulão gratuito preparatório para o Exame Nacional da Magistratura

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Escola da Magistratura da Ajuris realiza, no sábado (30), um aulão especial preparatório para o Exame Nacional da Magistratura (Enam). A prova é requisito obrigatório para a participação em concursos da magistratura em todo o país, tornando-se uma etapa fundamental para quem deseja se tornar juiz de Direito.
A iniciativa é totalmente gratuita e voltada a bacharéis em Direito e profissionais interessados em ingressar na carreira.
O aulão será realizado no auditório da Escola da Ajuris e terá transmissão aberta pelo canal do YouTube da instituição, ampliando o acesso ao conteúdo para participantes de todo o país. As inscrições podem ser feitas pelo link.
Programação
A programação ocorrerá ao longo de todo o sábado, com aulas das 8h30min às 18h, reunindo professores e especialistas para abordar os principais conteúdos previstos no exame. O formato intensivo contempla disciplinas essenciais, como Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Penal, Direito Empresarial e Direitos Humanos, em blocos de aula distribuídos de hora em hora.
A prova do próximo Exame Nacional da Magistratura está marcada para o dia 7 de junho.