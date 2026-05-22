Encontro entre Putin e Xi indica pra onde caminha a humanidade

Putin e Xi em maio de 2026. MAXIM STULOV / POOL

Xi Jinping recebeu Donald Trump e Vladimir Putin em um intervalo de cinco dias. E isso diz muito sobre para onde caminha a humanidade.

O eixo global gira no sentido chinês, em um sinal evidente da reformulação da ordem mundial costurada pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial.

Sobre o encontro entre Xi e Trump, sabe-se: não houve grandes acordos, mas surgiram sinais mútuos de alguma estabilidade.

Mas, embora com menos barulho na mídia ocidental, a reunião com Putin, em Pequim, diz tanto quanto a cúpula com o presidente americano.

Antes, um retrospecto: dias antes de a Rússia invadir a Ucrânia, Putin e Xi selaram uma “aliança inquebrantável”, o que fazia supor que nenhuma folha se movia em Moscou sem que Pequim tivesse ciência.

Passados quatro anos de guerra, percebe-se que não é bem assim. A China prefere uma linha muito mais pragmática, low profile e calculada do que a postura assertiva — e, sobretudo, agressiva — adotada por Putin.

Xi sabe muito bem que não é destruindo pontes que a China construirá a nova ordem mundial. Prova disso são as tentativas de reconquistar Taiwan, considerada por Pequim uma província rebelde, muito mais pela pressão econômica do que pelas armas — ainda que essa possibilidade jamais seja descartada.

Putin teve direito a tapete vermelho e à reafirmação da “aliança inquebrantável”, mas saiu sem o principal: a construção do gigantesco gasoduto que ligaria a Sibéria, no norte da Rússia, a Xangai, na China, em um trajeto de cerca de 2,6 mil quilômetros.

Seria uma operação de ganha-ganha: para a Rússia, uma forma de escoar o gás que a Europa deixou de comprar após a guerra na Ucrânia; para a China, uma alternativa estratégica ao Estreito de Ormuz.

Mas ficou claro que Xi dispõe de dezenas de outras alternativas geopolíticas — e que a Rússia é importante, sim, porém apenas uma peça dentro de um tabuleiro muito maior.

Pequim não parece disposta a queimar pontes com o Ocidente, sobretudo em um momento de expansão de sua presença no Oriente Médio, na Europa, na África e na América do Sul.

O discurso chinês em defesa de soluções multilaterais precisa vir acompanhado de algum grau de coerência e previsibilidade.

Para a China, no fim das contas, o mais importante continuam sendo os negócios. Xi parece implementar, na prática, uma versão adaptada do célebre pragmatismo de Deng Xiaoping: não importa a cor do gato, desde que ele cace o rato.