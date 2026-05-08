Empresário gaúcho passa pela parte mais temida durante expedição de subida ao Everest

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O empresário Roberto Lucchese, natural de Lajeado, no Vale do Taquari, avançou mais uma etapa decisiva em sua expedição ao Monte Everest: a travessia da Cascata de Gelo de Khumbu, conhecida como um dos trechos mais perigosos e tecnicamente desafiadores da montanha.
O trecho é famoso por contar com blocos colossais de gelo em movimento e fendas profundas.
Após dois dias enfrentando condições severas, ele chegou ao Campo 2, a aproximadamente 6,5 mil metros de altitude, onde encara ventos de até 50 km/h, temperaturas negativas e risco constante de avalanches e desabamentos de gelo. O cronograma prevê agora a subida até o Campo 3, a cerca de 7 mil metros. Depois dessa etapa, Roberto retornará ao Acampamento Base para completar os ciclos de aclimatação e preparar o corpo para a etapa final.
A expectativa é de que, após esse retorno, uma janela climática favorável abra caminho ao ataque definitivo ao cume. A previsão inicial para a investida final é 14 de maio, dependendo da redução dos ventos no topo para menos de 20 km/h.
No início da expedição, Roberto contou com a companhia do bombeiro militar Eduardo Augusto, que cumpriu seu objetivo e alcançou o cume do Monte Lobuche, que fica a 6,1 mil metros.