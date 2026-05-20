Empresário gaúcho chega ao topo do Everest

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O gaúcho de Lajeado Roberto Lucchese alcançou, nesta quarta-feira (20), o cume do Monte Everest, a montanha mais alta do planeta. Ao todo, a viagem contou com 41 dias de duração desde o embarque até a chegada ao topo, que fica a 8.849 metros de altitude.
A confirmação da conquista ocorreu às 11h15 do dia 20 de maio no horário do Nepal (2h30 da madrugada pelo horário de Brasília).
Lucchese era o único gaúcho integrante da expedição Everest 2026 quando embarcou rumo ao Nepal, no dia 9 de abril. Foram mais de 30 dias de preparação intensa, aclimatação e travessias pela montanha até o início do ataque final ao cume, iniciado no sábado (16).
Nos últimos dias da jornada, o grupo enfrentou temperaturas extremas, baixa oxigenação, desgaste físico intenso e longas horas de escalada.
Esta foi a quarta investida de Lucchese na região. Em 2019, ele realizou sua primeira tentativa, alcançando cerca de 5,2 mil metros de altitude. Em 2021, retornou ao Himalaia para uma nova expedição e, em 2025, bateu na trave, chegando a aproximadamente 400 metros do cume.