Embaixada do Brasil na Argentina exibe bandeira LGBTQIA+ em fachada de Buenos Aires

Uma faixa com as cores da bandeira LGBTQIA+ foi estendida na fachada da chancelaria. Embaixada do Brasil na Argentina / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Embaixada do Brasil na Argentina instalou, no último domingo (10), uma faixa com as cores da bandeira LGBTQIA+ na fachada da chancelaria em Buenos Aires. Além disso, a residência do embaixador foi iluminada com as cores do arco-íris. As ações são em alusão ao Dia Internacional contra a Homofobia, a Bifobia e a Transfobia, celebrado em 17 de maio.

Na segunda-feira (11), o órgão diplomático também reuniu representantes de coletivos LGBTQIA+, ativistas, diplomatas, artistas, jornalistas e produtores audiovisuais para um evento em alusão à data. O encarregado de negócios Eduardo Uziel e a cantora, compositora e ativista trans brasileira Catto fizeram falas. Também foi exibido o filme A natureza das coisas invisíveis, da cineasta brasileira Rafaela Camelo, seguido de um debate com a produtora audiovisual Julia Cohen Ribeiro e com o jornalista Juan Pablo Russo.

Esta não é a primeira vez que a chancelaria realiza uma ação similar. A iniciativa leva em conta a declaração emitida pela Coalizão para a Igualdade de Direitos (CID) sobre a crescente criminalização da orientação sexual e da identidade de gênero, assinada em 21 de abril de 2026 por países como Brasil, Argentina, Canadá, França e Reino Unido, entre outros.

Não é a primeira vez que a chancelaria realiza uma ação similar. Embaixada do Brasil na Argentina / Divulgação