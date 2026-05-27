Em um ano de reestruturação, Câmara de Comércio Italiana do RS atrai 139 novos associados

CCIRS / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul (CCIRS) celebrou, nesta quarta-feira (27), um ano de sua retomada institucional, consolidando uma nova fase de atuação no Estado. O período foi marcado pela inauguração da nova sede em Porto Alegre, pela promoção de missões empresariais internacionais, realização de eventos estratégicos e pela expansão significativa de sua base de associados.

Atualmente, a CCIRS reúne 142 membros (120 empresas e 22 pessoas físicas). Desse total, 139 integraram-se à entidade neste primeiro ano de reestruturação — sendo 58 novos ingressos apenas em 2026 —, com forte presença em setores como indústria, comércio, serviços, agronegócio e representações institucionais.

A nova sede, que passou a concentrar as atividades da entidade no Estado, foi inaugurada em março na Avenida Carlos Gomes, 1122. Sob a nova gestão, a CCIRS também promoveu webinars focados em temas complexos, como a sustentabilidade no setor vitivinícola, o acordo Mercosul-União Europeia e os impactos da reforma tributária.

O calendário de internacionalização incluiu missões de negócios expressivas à Itália, como a Sicilia Wine 2026, o Salone del Mobile di Milano e a Missão Itália Direito & Negócios.

Para o presidente da CCIRS, Erasmo Carlos Battistella, a retomada representa um movimento de reconstrução focado na geração de valor prático.

— A Câmara voltou a ocupar um espaço importante no ecossistema empresarial gaúcho. Mais do que representar relações entre Brasil e Itália, estamos construindo uma plataforma ativa de conexões, negócios, conteúdo e internacionalização — afirma Battistella.

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