Em Nova York, Melo apresenta projeto de inovação para o 4º Distrito em busca de investimentos

Melo e o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério (D) César Lopes / PMPA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O prefeito Sebastião Melo apresentou na segunda-feira (12), durante sua viagem a Nova York, a plataforma "+4D Distrito da Inovação", no evento Brazilian Regional Markets, da Apex Partners, no Harvard Club.

A ferramenta de inteligência territorial foi criada para expor, de forma visual e integrada, o potencial de transformação da região do 4º Distrito. O projeto foi detalhado a um grupo de investidores estrangeiros como parte da estratégia de posicionamento internacional da área. Posteriormente, a prefeitura planeja adaptar a ferramenta para lançamento no mercado local.

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Também na segunda, a comitiva foi recebida por representantes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), parceiro da prefeitura na elaboração de um plano urbanístico ambiental para a região das Ilhas.

Na ocasião, foi apresentado o projeto de planejamento urbano para a área do bairro Arquipélago — território atualmente fora do sistema contra cheias e que enfrenta desafios ambientais, habitacionais e de infraestrutura.

Outras agendas

Nesta terça-feira (12), o prefeito participa do Fórum de Capital Público e Privado para o Desenvolvimento Econômico, um debate promovido pela Invest RS e a Deloitte sobre o futuro do desenvolvimento no RS.

Também está prevista uma visita ao distrito de negócios Downtown Alliance BID, com o objetivo de conhecer a governança dos Business Improvement Districts (BIDs), com foco em ativação econômica, manutenção urbana, segurança, mobilidade e qualificação do espaço público em áreas centrais.

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E, por fim, a participação no Fórum de Investimentos da Voto, onde ocorrerá um diálogo estratégico sobre a posição competitiva do Brasil, conectividade com os mercados globais de capitais e oportunidades de investimento, desenvolvimento urbano, infraestrutura e inovação.