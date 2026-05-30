Em meio à violência, Colômbia vai às urnas neste domingo com 14 candidatos

Primeiro turno está marcado para domingo (31) e o segundo para 21 de junho. SERGIO ACERO / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Aproximadamente 41 milhões de colombianos vão às urnas no próximo domingo (31) para eleger o próximo presidente do país para um mandato de quatro anos. Nesta eleição, 14 candidatos disputam a sucessão de Gustavo Petro. Dos nomes na cédula, três aparecem com mais chances de avançar ao segundo turno, marcado para 21 de junho.

Atualmente, o país se divide entre dois caminhos: alinhar-se de forma mais estreita à política dos Estados Unidos para a região ou dar continuidade ao projeto do Pacto Histórico, bloco partidário liderado por Petro. O atual mandatário, primeiro chefe de Estado de esquerda da história do país andino, não pode concorrer, pois a reeleição é proibida pela Constituição colombiana.

De acordo com as pesquisas de intenção de voto mais recentes, os três principais concorrentes são:

Iván Cepeda: filósofo de esquerda, defensor dos direitos humanos e aliado de Petro;

filósofo de esquerda, defensor dos direitos humanos e aliado de Petro; Paloma Valencia: senadora da direita tradicional e aliada do ex-presidente Álvaro Uribe;

senadora da direita tradicional e aliada do ex-presidente Álvaro Uribe; Abelardo de la Espriella: advogado milionário e admirador de líderes como Javier Milei, da Argentina, e Donald Trump, dos Estados Unidos.

Cepeda lidera as pesquisas e já é apontado como nome forte para o segundo turno. O candidato viveu no exílio entre 1998 e 2004 devido a ameaças por sua atuação humanitária. Foi deputado por Bogotá, a capital, e senador por três mandatos. Sua chapa traz a líder indígena Aída Quilcué como candidata a vice-presidente.

A segunda vaga na etapa decisiva está polarizada entre Paloma Valencia e Abelardo de la Espriella. Senadora de oposição, Paloma é filiada ao Centro Democrático, partido do ex-presidente Álvaro Uribe — de quem se declara fiel seguidora. Ela já sugeriu, inclusive, nomear o padrinho político para o Ministério da Defesa, caso seja eleita.

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Já De la Espriella se apresenta como um outsider, estreante nas urnas. O advogado elogia abertamente professores e figuras da direita e extrema-direita internacional, como Nayib Bukele (El Salvador), Javier Milei (Argentina) e Donald Trump (EUA).