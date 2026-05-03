Em encontro com diretor da PUCRS, papa Leão XIV se solidariza com os sobreviventes da enchente no RS

Em encontro com o diretor de Relacionamento Institucional da PUCRS, professor Solimar dos Santos Amaro, o papa Leão XIV se solidarizou com o Rio Grande do Sul, em razão das enchentes de 2024, e comentou sobre a importância da juventude brasileira.
- Com atenção genuína, perguntou sobre nossa Universidade, nossos acadêmicos, quis saber do número de alunos, mas, sobretudo, demonstrou sincera acolhida a juventude do Brasil. Ali, percebi o quanto sua missão é universal e profundamente humana.
Durante a audiência no Vaticano, Solimar entregou ao Pontífice um moletom da PUCRS.
- Seu olhar encontrou o meu… e, com a calma de um verdadeiro pastor, permitiu-me apresentar nossa amada PUCRS. Tive ainda a alegria de lhe entregar um moletom e manta da PUCRS, um gesto simples, mas carregado de identidade, pertencimento e afeto. Ele foi extremamente fraternal e solidário ao ler "Porto Alegre" no moletom e conectar à época das enchentes e ter solidariedade aos que sofreram com ela. Um momento edificante, daqueles que faltam palavras, mas sobram sentidos - contou o professor à coluna.