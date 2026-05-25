Em documento histórico, papa Leão XIV pede perdão pelo papel da Igreja na legitimação da escravidão

Pontífice publicou, nesta segunda-feira (25), a encíclica Magnifica humanitas. ALBERTO PIZZOLI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O papa Leão XIV fez um pedido histórico de perdão pelo papel da própria Igreja Católica na legitimação da escravidão ao longo da história e pela demora de séculos para condená-la. A declaração consta na primeira encíclica do pontífice, intitulada "Magnifica Humanitas", divulgada pelo Vaticano nesta segunda-feira (25).

O acontecimento é histórico pois, embora outros pontífices já tenham pedido desculpas à humanidade pelo envolvimento de cristãos no tráfico de escravizados, nenhum papa havia reconhecido publicamente ou pedido perdão pelo papel de antigos líderes da Igreja em autorizar explicitamente soberanos europeus a subjugar e escravizar “infiéis”.

Segundo o documetno do Pontífice, a Igreja renova a sua firme condenação a todas as expressões de escravatura, tráfico e mercantilização de pessoas. Ele ressaltou que não reagir a essas realidades faz com que o Vaticano se torne, hoje, cúmplice dos erros cometidos no passado. Leão XIV reconheceu que a instituição tinha pleno conhecimento dessas ações na época.

— Não podemos negar ou minimizar o atraso com que a Igreja e a sociedade condenaram o flagelo da escravatura. Se na Antiguidade e na Idade Média muitas pessoas e instituições eclesiásticas tinham escravos, durante a modernidade, instigada pelos pedidos dos soberanos, a Sé Apostólica romana interveio várias vezes para regular e legitimar as modalidades de submeter e, nalguns casos, reduzir à escravatura os “infiéis”.

Leão XIV afirmou que o episódio é uma ferida na memória cristã, à qual a Igreja Católica não pode ficar alheia.

— É impossível não sentir profunda dor ao considerar o enorme sofrimento e humilhação que a escravatura significou para tantas pessoas, em contraste com a sua ilimitada dignidade, amada infinitamente pelo Senhor. Assim sendo, em nome da Igreja, peço sinceramente perdão.

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Histórico e contexto

O momento de maior conivência da Igreja Católica com a escravidão remete ao século XV, quando uma série de decretos autorizou soberanos portugueses a conquistar territórios na África e nas Américas, além de escravizar não cristãos. Em 1452, por exemplo, o papa Nicolau V publicou a bula papal "Dum Diversas", que concedia ao rei de Portugal e aos seus sucessores o direito de “invadir, conquistar, combater e subjugar” “sarracenos, pagãos e outros infiéis”.

A publicação da atual encíclica "Magnifica Humanitas" por Leão XIV traz como pano de fundo a expansão da inteligência artificial no mundo e faz um paralelo com a "Rerum Novarum", publicada por Leão XIII em 1891 no contexto da Revolução Industrial. Leão XIII também marcou um posicionamento incisivo e institucional da Igreja, nas suas encíclicas, contra a escravidão (como a In Plurimis, de 1888).