Eleita nova diretoria do IEE, que organizará a 40ª edição do Fórum da Liberdade

Muller (ao centro) e a nova diretoria. Gabrielle Giaretta / Divulgação

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE) elegeu a sua nova diretoria, que comandará a entidade de maio a abril de 2027.

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A cerimônia de posse da nova gestão está marcada para 15 de junho.

O presidente será o engenheiro de produção Hugo de Oliveira Muller, enquanto a vice-presidência ficará a cargo do engenheiro mecânico Alan Elbling.

Muller substitui na presidência do IEE o economista e administrador Tiago Dinon Carpenedo, do qual era vice-presidente.



— Assumir a presidência do Instituto de Estudos Empresariais significa se responsabilizar e dar continuidade a um legado de mais de 40 anos de defesa das ideias da liberdade. É com grande honra que eu e toda a diretoria da gestão 2026/27 assumimos esse compromisso com a instituição e, principalmente, com os valores que moldaram a sua trajetória — afirma o novo presidente.

Muller lembra que a gestão será marcada por um momento histórico do Fórum da Liberdade, no ano que vem. Será a 40ª edição do evento.

Quem é o novo presidente

Hugo de Oliveira Muller integra o IEE desde 2021. É sócio e diretor de Operações da Bateleur, casa referência na estruturação e condução de transações societárias (M&A) e no desenvolvimento de projetos de crescimento para grandes corporações da região Sul do Brasil, com escritórios em Porto Alegre e Florianópolis. Também já atuou na área financeira da adquirente Getnet, uma empresa do Grupo Santander no Brasil. Possui graduação em engenharia de produção pela UFRGS e cursou especialização em Finanças e Contabilidade pela London School of Economics and Political Science (LSE).



Diretoria - Gestão 26/27



Presidente - Hugo de Oliveira Muller

Vice-presidente - Alan Martins Elbling

Diretora de Comunicação - Amanda Cornélio Abbud

Diretor de Eventos - João da Costa Evangelista Tavares

Diretor de Relações Institucionais e Fórum da Liberdade - Pedro Ricco Deos

Diretor de Formação - Raul Kazanowski da Silva

Diretor Financeiro - Stefano Wigner Tremea



Conselho Fiscal 26/27



Bárbara Perin Remussi

Miguel Antoniazzi Pretto

Roberto Walter

Suplente: Pedro Anselmo Zanella Carra



Conselho Deliberativo 26/28

