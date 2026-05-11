Documentário sobre memórias de jornalistas gaúchos em coberturas de guerra será apresentado na ARI

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O documentário Crônicas do Fogo Cruzado: relatos de jornalistas na cobertura de conflitos armados e o impacto na profissão, dirigido por Alisson Santos, será apresentado nesta quarta-feira (13), às 18h30, no Salão Nobre da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), em Porto Alegre. A exibição integra o painel “A guerra em pauta”, promovido pela entidade.
Após a sessão, os jornalistas Humberto Trezzi e Rodrigo Lopes participam de um debate sobre os desafios da cobertura em zonas de conflito e a prática do jornalismo embedded — modelo no qual repórteres acompanham unidades militares em campo.
Produzido como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Jornalismo pela UniRitter, o documentário teve orientação do professor doutor Roberto Villar Belmonte e resgata memórias de consagrados correspondentes gaúchos, como Carlos Alberto Kolecza, Geraldo Canali, Marcelo Rech, além de depoimentos dos próprios Trezzi e Lopes.
Serviço
- Local: Salão Nobre da ARI – 8º andar do Edifício Alberto André (Av. Borges de Medeiros, 915, Centro Histórico, Porto Alegre)
- 18h30: Recepção
- 19h: Exibição do documentário Crônicas do Fogo Cruzado
- 20h30: Debate com jornalistas Humberto Trezzi e Rodrigo Lopes