Doações de ajuda humanitária do Brasil para a Bolívia saem de Canoas

Doações saíram da unidade de abastecimento da Conab de Canoas. Conab/SUMAC / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo brasileiro anunciou o envio de 16 toneladas de arroz e 5 toneladas de leite em pó para a Bolívia em caráter de ajuda humanitária. O avião com as doações partiu da Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (29). A medida ocorre após uma ligação entre o presidente Lula e o boliviano Rodrigo Paz na segunda-feira (25).

"Os alimentos estão sendo transportados por aeronave cargueira KC-390 da Força Aérea Brasileira, que partiu da Base Aérea de Canoas na data de hoje, 29 de maio, com chegada prevista a La Paz ainda no período da tarde.", diz um trecho da nota do Itamaraty.

Segundo o Itamaraty, a doação não compromete o abastecimento nacional. A coluna apurou que os donativos saíram da unidade armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) de Canoas.

A operação foi coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), em parceria com os ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; da Defesa; da Fazenda; e da Justiça e Segurança Pública.

O que está acontecendo na Bolívia?

O país vive uma onda de manifestações com protestos que se intensificaram e resultaram no bloqueio de estradas, principalmente de rodovias que servem de entrada e saída para La Paz. O cerco rodoviário gerou um grave desabastecimento de alimentos, combustíveis e medicamentos, além da falta de insumos em hospitais.

Desde o início de maio, trabalhadores, agricultores, professores, indígenas e transportadores tomaram as ruas. A Central Operária Boliviana (COB), maior sindicato do país, foi a responsável pelo início das paralisações, motivada por pedidos de reajuste salarial. Agricultores reclamam da escassez crônica e da má qualidade dos combustíveis, enquanto os mineiros cobram novas áreas de exploração.