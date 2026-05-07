Com problemas domésticos, Lula aproveitou todo tempo possível na Casa Branca com Trump para ganhar fôlego político

Lula e Trump na Casa Branca. Ricardo Stuckert/PR / Divulgação

Três horas de reunião na Casa Branca renderam, para Donald Trump, apenas um parágrafo em sua rede social:

“Acabei de encerrar minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos diversos assuntos, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião transcorreu muito bem”, escreveu o presidente americano no Truth Social. “Nossos representantes devem se reunir para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário.”

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Para Lula, porém, o encontro teve outro peso. O brasileiro dedicou quase uma hora à imprensa, em uma entrevista marcada pelo bom humor, frases de efeito — “sorrir alivia a alma”, teria dito a Trump — e referências a uma “reunião histórica”.

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O encontro mais aguardado pela diplomacia brasileira nos últimos meses teve contornos incomuns: não houve aperto de mãos diante das câmeras no Salão Oval, a tradicional aparição conjunta dos presidentes foi cancelada e a conversa a portas fechadas durou muito mais do que o previsto.

A leitura feita a partir da manifestação de Trump é a de um encontro protocolar: nem frio, nem caloroso. Um diálogo pragmático, em que ambos os lados saíram com tarefas e interesses bem definidos.

Para Lula, no entanto, houve ganho político. O governo considera que o presidente aproveitou a oportunidade para colocar sobre a mesa temas sensíveis da relação bilateral. O principal deles, evidentemente, foi o tarifaço.

O resultado mais concreto da reunião foi a criação de um grupo de trabalho entre Brasil e Estados Unidos para buscar uma solução negociada em até 30 dias.

— Vamos permitir que esse moço da indústria e comércio do Brasil, junto com teu moço do comércio, sentem e, em 30 dias, apresentem para nós uma proposta para que a gente possa bater o martelo — afirmou Lula, referindo-se aos ministros responsáveis pelas negociações.

Os EUA haviam imposto tarifas de 50% sobre produtos brasileiros — 10% de caráter geral e outros 40% direcionados especificamente ao Brasil. A sobretaxa adicional foi suspensa após decisão da Suprema Corte americana, mas pode voltar a vigorar depois de julho.

Também ficou evidente o desconforto do brasileiro com a visão americana sobre a América Latina, frequentemente associada apenas a narcotráfico e segurança. Lula reclamou da ausência de empresas americanas em grandes licitações de infraestrutura no Brasil — segundo ele, apenas companhias chinesas demonstram interesse em projetos como rodovias e ferrovias.

A ausência da cena clássica no Salão Oval pode ter frustrado jornalistas e fotógrafos, mas foi, ao que tudo indica, uma escolha calculada do Itamaraty. O objetivo seria evitar constrangimentos públicos como os enfrentados pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em encontros recentes com Trump. O pedido teria partido do governo brasileiro — e sido aceito pelos americanos.

Outra estratégia foi prolongar ao máximo a permanência na Casa Branca. O próprio Lula brincou que o tempo da conversa era sinal de que Trump “estava gostando”. A coletiva de imprensa só terminou porque assessores decidiram encerrá-la. Pelo presidente brasileiro, teria seguido.