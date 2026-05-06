Cinco ministros e diretor da PF; veja quem acompanha Lula na viagem aos EUA para reunião com Trump

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O presidente Lula embarcou, nesta quarta-feira (6), para Washington, nos Estados Unidos, onde terá uma reunião bilateral com o presidente americano, Donald Trump, na quinta-feira (7). Ao menos cinco ministros acompanham a comitiva:
- Mauro Vieira (Relações Exteriores);
- Wellington César (Justiça e Segurança Pública);
- Dario Durigan (Fazenda);
- Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços);
- Alexandre Silveira (Minas e Energia).
Também integra o grupo o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.
Na pauta, destacam-se temas sensíveis como o "tarifaço" sobre produtos brasileiros, as investigações americanas sobre o Pix, o interesse de Washington em terras raras e minerais críticos, além de parcerias em cooperação de segurança.
A própria composição da comitiva reflete as prioridades do governo: César e Rodrigues devem focar na cooperação em segurança, com ênfase na intenção americana de classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. Já Durigan e Rosa voltam-se ao impacto das tarifas na economia, enquanto Silveira lidera as discussões sobre minerais estratégicos. O embaixador Mauro Vieira, como de praxe, coordena a frente diplomática.
O encontro ocorre sob o status de "reunião de trabalho", e não de visita de Estado. A agenda começou a ser articulada em setembro do ano passado, durante a Assembleia Geral da ONU, e estava inicialmente prevista para março — sendo postergada devido à escalada do conflito no Oriente Médio.