Cavalo Caramelo terá companheira de aventuras, a égua Esperança

Égua Esperança, acompanhada do seu livro e seu companheiro de aventuras, o Cavalo Caramelo. We Toys / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Depois do sucesso de vendas da pelúcia do Cavalo Caramelo, um novo personagem surge para seguir espalhando a história de um dos maiores símbolos da enchente que assolou o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Trata-se da égua Esperança, a nova companheira de aventuras do Caramelo.

A iniciativa é da empresa gaúcha de brinquedos infantis We Toys, que já conta com uma linha criada em 2024 — composta por pelúcia, quebra-cabeça e livros sobre o Caramelo — e que agora amplia seu catálogo para agregar a trajetória da nova integrante.

Segundo Luciano Hammes, fundador e voluntário da We Toys, a intenção de expandir esse universo infantojuvenil existia desde o lançamento do primeiro brinquedo, o que se concretizou agora:

— Isso é dar vida longa ao Cavalo Caramelo, expandir a sua mensagem e torná-lo uma personalidade maior. Precisamos enriquecer a narrativa dele, seguir a história adiante e passar essa mensagem educativa.

A pelúcia traz um lenço amarrado no pescoço inspirado no universo visual do Caramelo. We Toys / Divulgação

A personagem chega ao mercado acompanhada de livro e pelúcia. A obra “Esperança e Cavalo Caramelo – Uma aventura para transformar corações” narra a jornada da eguinha. Na trama lúdica, o animal vive em uma região rural próxima à cidade de Vila Alegre e parte em busca de uma forma de devolver a felicidade às pessoas que vivem no local. Durante a caminhada, ela conhece Caramelo.

— Ela está cavalgando para ajudar as pessoas a se tornarem melhores e, então, encontra o Caramelo. Juntos, os personagens levam duas mensagens centrais: Caramelo fala sobre o cuidado com a natureza, enquanto Esperança aborda o cuidado com as pessoas — explicou à coluna.

A pelúcia traz um lenço amarrado no pescoço inspirado no universo visual do Caramelo, estampado com pequenas ilustrações que representam desejos como paz, compreensão, saúde, aprendizado e um futuro melhor.

Um dos diferenciais do projeto é a participação da diretora escolar Karina Cucioli, da Escola Estadual de Ensino Médio General Souza Doca, em Muçum — uma das instituições beneficiadas pelas doações da We Toys. Ela foi a responsável pela revisão pedagógica do livro.

Os produtos já estão disponíveis para venda no site oficial da We Toys.

A empresa e o sucesso do Caramelo

Criada em 2024, em meio à maior catástrofe climática da história do RS, a We Toys é um negócio social baseado na produção de brinquedos, livros e materiais educativos sustentáveis.

O projeto dos itens do Cavalo Caramelo movimentou cerca de R$ 600 mil em vendas no primeiro ano, o que possibilitou a destinação de aproximadamente R$ 85 mil para três escolas atingidas pelas cheias: a Escola Estadual de Ensino Fundamental Oswaldo Vergara, em Porto Alegre; a Escola Estadual de Ensino Médio General Souza Doca, em Muçum; e a Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado do Sul, em Eldorado do Sul.