Casos "insolúveis": como atua o núcleo do Ministério Público gaúcho especializado em buscar consensos

Saúde é uma das áreas em que o Mediar atua. Porthus Junior / Agencia RBS

Em um Estado profundamente litigante e em tempos onde todos querem ser "donos da verdade", um grupo de promotores e procuradores vem tentando provar que, em determinados casos, conversar pode ser mais eficiente.

O protagonista desse movimento é o Mediar, núcleo especializado do Ministério Público gaúcho criado em 2016. Ele atua para destravar casos pesados, que permanecem parados na Justiça durante anos — às vezes décadas. Questões envolvendo saúde, urbanismo, patrimônio público, educação, ambiente e transporte coletivo passam pela sala de mediação do núcleo, que opera quase como uma “boutique” especializada em conflitos difíceis.

— A gente vive em uma sociedade onde todos querem dizer o que é certo e errado — explica a promotora de Justiça e mediadora Ivana Ferrazzo, coordenadora operacional do núcleo.

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Nos dias 21 e 22 de maio, o MP-RS organizará um grande evento nacional sobre mediação, reunindo integrantes da cúpula do sistema de Justiça brasileiro que trabalham com autocomposição, consensos e resolução negociada de conflitos, o Congresso Nacional de Autocomposição, neurociências e resolutividade. O evento, que celebra os 10 anos do Mediar MP-RS, também consagra o modelo pioneiro no país.

Segundo a promotora, dois promotores e um procurador de Justiça conduzem as sessões.

Colegas recorrem ao núcleo quando entendem que um caso pode necessitar de um olhar alternativo. Vários colegas foram se sensibilizando, prestando atenção ao que era feito.

— A gente não escolhe, a gente é escolhido — afirma.

Dois casos conduzidos pelo Mediar ajudaram a consolidar o núcleo como exemplo nacional. Um deles foi a crise do Instituto de Cardiologia, cuja situação financeira ameaçava o funcionamento da instituição. O outro envolvia o impasse sobre a aplicação constitucional mínima, pelo Estado, de 12% do orçamento em saúde.

Para Ivana, um dos diferenciais da mediação é ampliar a escuta institucional:

— A gente também ouve os prefeitos, a Granpal (Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre), por exemplo, e consegue estressar uma situação.

O ponto de virada do núcleo veio durante a pandemia, quando o Mediar passou a atuar em uma das discussões mais polarizadas daquele período: a volta às aulas presenciais. O resultado foi uma posição institucional unificada que permitiu avançar na negociação sobre o retorno presencial.

Além da complexidade dos casos, há também uma tentativa de criar uma nova cultura institucional. Mesmo pequenas mediações ajudam promotores e procuradores a se familiarizarem com um modelo menos adversarial e mais negociado. O núcleo também começou recentemente a medir seus próprios resultados para demonstrar eficiência concreta. Demora, em média, 15 horas de trabalho. É muito pouco diante de problema que, por vezes, demora 15 anos para ser resolvido.

A estrutura conta com uma sala com isolamento acústico, sessões fechadas e uma lógica que tenta reduzir a hostilidade típica dos conflitos judiciais. Quando a tensão aumenta, o núcleo utiliza até um “objeto da palavra”: um ursinho, por exemplo, é passado de mão em mão entre os participantes para organizar as falas e possibilitar a escuta.

— É retornar à roda de chimarrão, em que a gente compartilha do mate, que é algo comum, que passa de mão em mão — descreve Ivana.

Em um Rio Grande do Sul historicamente combativo e profundamente polarizado, a proposta parece quase contracultural: criar espaços onde adversários possam voltar a se reconhecer como pessoas.