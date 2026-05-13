Cármen Lúcia volta a Porto Alegre para debater representatividade feminina no poder 

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Apenas três semanas após ministrar palestras na UFRGS, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia retorna a Porto Alegre, no próximo sábado (16), para participar de um debate no Festival Fronteiras.
Completando 20 anos na Corte, a magistrada será a conferencista da palestra “O poder ainda tem gênero?”, que abordará representatividade feminina, democracia e ocupação de espaços de decisão no Brasil.
O convite foi feito pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A mediação ficará a cargo do cientista político Fernando Schüler, com participação do presidente do TJRS, desembargador Eduardo Uhlein. O evento ocorrerá no Auditório Osvaldo Stefanello, no Palácio da Justiça, às 14h.
A plateia presencial será restrita a convidados, mas a conferência terá transmissão ao vivo pelo canal do TJRS no YouTube e será exibida em um telão em frente ao Palácio.
A ministra é a segunda mulher na história a integrar a Corte do STF e a primeira a comandar a Justiça Eleitoral, por duas vezes. Também presidiu simultaneamente o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça entre 2016 e 2018. Na terça-feira, deixou o comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).