Campanha busca captar R$ 3,5 milhões para equipar e mobiliar três escolas criadas com apoio de Gisele Bündchen

Obras na escola Leopolda Barnewitz, no bairro Cidade Baixa. Instituto Cultural Floresta / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul — e especificamente Porto Alegre — em 2024 chamaram a atenção da modelo gaúcha Gisele Bündchen, que iniciou um processo de arrecadação de recursos para assistir escolas afetadas pela catástrofe.

Em 2025, por meio do Fundo Luz Alliance, em parceria com a BrazilFoundation, a modelo iniciou uma campanha de arrecadação que resultou na doação de R$ 9 milhões para o Instituto Cultural Floresta (ICF). O valor viabilizou a reforma de três escolas na Capital: Leopolda Barnewitz, no bairro Cidade Baixa; Rio Grande do Sul, no Centro Histórico; e Miguel Granato Velasquez, no Sarandi, onde serão criadas 600 novas vagas para a educação infantil (de zero a seis anos) em turno integral.

Agora, a gaúcha iniciou uma nova campanha que busca a captação de recursos para a compra de materiais, equipamentos e mobília para as três instituições. Conforme o presidente do Instituto, Claudio Goldsztein, nesta nova fase do projeto será necessária a captação de R$ 3,5 milhões.

— Seria para comprar os itens para equipar essas três unidades. Desde o colchonete até as bancadas de inox da cozinha, da sala de preparação de alimentos, freezers, geladeiras, saladeiras, liquidificadores industriais, mobília para as salas das crianças e para o refeitório, além de ar-condicionado para os ambientes necessários. Secretaria, paisagismo... tudo que não é a estrutura, está dentro desta segunda etapa — explicou à coluna.

O presidente também ressalta que o recurso será utilizado para a compra de material pedagógico, brinquedos, equipamentos de informática, extintores de incêndio e itens para as salas de enfermagem, o refeitório e a cozinha.

— Como é turno integral, as crianças vão fazer todas as refeições na escola. Essa é uma questão bem importante do ponto de vista social e que sempre é um desejo das famílias: que as crianças possam passar o dia inteiro na escola.

Como ajudar?

As doações podem ser feitas por meio do fundo internacional do ICF na BrazilFoundation, pelas plataformas Vakinha e Doare, ou diretamente para o Instituto Cultural Floresta através do Pix. As doações de fora do Brasil podem ser feitas via BrazilFoundation, que aceita somente contribuições em dólar. Clique aqui para doar.

— Primeiro, a importância da educação, isso é indiscutível. Focamos nossos projetos em educação e segurança, porque são os dois elementos de que uma sociedade precisa para se desenvolver e prosperar. Especificamente sobre a nossa atuação, acabamos por ser uma entidade privada e, por mais que atuemos sempre em parceria com órgãos públicos, por sermos privados conseguimos ter muito mais agilidade para fazer aquilo que precisa ser feito — afirmou Goldsztein.