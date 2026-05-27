Câmara de Porto Alegre antecipa R$ 5 milhões para ações da Operação Inverno

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Câmara de Porto Alegre anunciou, nesta quarta-feira (27), a antecipação do repasse de R$ 5 milhões do orçamento do Legislativo para a prefeitura, com destinação específica para as ações da Operação Inverno 2026.
Os recursos devem ser aplicados na assistência social, para fortalecer os serviços de proteção e apoio e acolhimento à população em situação de rua durante os meses de frio intenso.
A Operação Inverno 2026 foi lançada no dia 15 de maio. A prefeitura pretende adquirir 9 mil cobertores para distribuição, ampliar o acolhimento emergencial com 120 vagas temporárias e abrir 152 novos leitos extras em hospitais.
A rede municipal deve ter 808 vagas ativas distribuídas entre albergues, abrigos e casas de passagem.
Segundo o Legislativo, o montante de R$ 5 milhões é um adiantamento das sobras orçamentárias que a Câmara habitualmente devolve ao Executivo no encerramento de cada exercício financeiro.
A medida foi definida pela Mesa Diretora da Câmara com o aval dos líderes de partidos. O presidente da Câmara Municipal, Moisés Barboza (PSDB), o momento exige a união de esforços entre os poderes públicos para proteger a população mais necessitada.