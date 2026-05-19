Bloqueios em rodovias e pedidos de renúncia: o que motivam as manifestações na Bolívia

Pedidos de renúncia ao atual presidente Rodrigo Paz. AIZAR RALDES / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Após seis meses no cargo, o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, enfrenta seu primeiro grande desafio político.

Há mais de duas semanas, o país vive manifestações que bloqueiam rodovias, provocando falta de alimentos, combustíveis e suprimentos médicos. Na segunda-feira (18), a Administração Rodoviária Boliviana informou a existência de 33 bloqueios ativos no território nacional.

Desde o início de maio, trabalhadores, agricultores, professores, indígenas e transportadores foram às ruas. A Central Operária Boliviana (COB), maior sindicato do país, foi a responsável pelo início das paralisações, com pedidos de reajuste salarial. Já agricultores reclamam da escassez de combustíveis; mineiros cobram novas áreas de exploração. Os professores exigem melhores salários, e manifestantes pedem o fim das medidas de austeridade e ações contra o custo de vida crescente.

No sábado (16), 3,5 mil policiais e militares tentaram conter os atos com gás lacrimogêneo na capital, em La Paz, mas recuaram para reduzir tensões em El Alto — cidade vizinha a La Paz e que é o epicentro da resistência.

Com bloqueios nas principais vias, os preços de alimentos perecíveis dispararam. O governo confirma três mortes por falta de atendimento médico, pois ambulâncias e caminhões com suprimentos não conseguem chegar aos hospitais.

Um carro incendiado durante as manifestações do fim de semana. AIZAR RALDES / AFP

O impacto econômico também é grave: perdas diárias superiores a US$ 50 milhões, segundo setores empresariais. O Ministério do Governo reportou saques a um cartório, com furto de móveis, equipamentos e documentos.

Nesta segunda-feira (18), apoiadores do ex-presidente Evo Morales chegaram a La Paz após sete dias de marcha desde Caracollo (Oruro), percorrendo 180 km. O grupo exige, entre outras pautas, a renúncia de Paz.

Contexto da crise

A Bolívia atravessa a pior crise econômica em 40 anos. Os problemas começaram ainda no ciclo do Movimento ao Socialismo (MAS), partido que governou por quase duas décadas com Evo (2006-2019) e Luis Arce (2020-2025).

Embora a eleição de Paz tenha marcado o fim de 20 anos de governos de esquerda, seu mandato não tem maioria no parlamento e enfrenta pedidos crescentes de renúncia.