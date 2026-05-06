Atendente desliga na cara do Papa após Leão XIV tentar alterar dados bancários por telefone

Leão XIV foi eleito Papa em maio de 2025. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Nem o papa Leão XIV escapou da burocracia bancária e o desfecho foi, no mínimo, cômico: a atendente desligou na cara do líder da Igreja Católica. A história foi narrada pelo jornal americano The New York Times nesta quarta-feira (5).

De acordo com a publicação, dois meses após ser eleito, o Pontífice ligou para um banco em Chicago (EUA), sua cidade natal, onde mantinha uma conta. O objetivo era simples: atualizar o telefone e o endereço, já que havia se mudado para o Vaticano.

Durante a ligação, identificou-se como Robert Prevost, seu nome de registro. A funcionária, seguindo o protocolo, pediu a data de nascimento, o número do seguro social e a palavra-chave. Em seguida, informou:

— Para alterar seu número de telefone e endereço, o senhor terá de vir pessoalmente à agência — disse a atendente.

— Mas eu não posso ir a Chicago; já forneci todas as informações solicitadas — respondeu o Papa.

— Sinto muito, não há alternativa — insistiu a funcionária.

— Abriria uma exceção se eu dissesse que sou o papa Leão? — questionou o Pontífice.

A atendente, convencida de que se tratava de uma tentativa de golpe, desligou o telefone. O impasse só foi resolvido depois, com a intervenção de um padre americano que conhecia o gerente da agência.

O episódio foi relatado recentemente pelo reverendo Tom McCarthy, amigo de infância de Prevost.