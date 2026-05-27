Assembleia e Câmara de Porto Alegre farão evento de preparação para El Niño

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Os membros das Frentes Parlamentares de Proteção e Defesa Civil da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Porto Alegre vão se unir no próximo mês para um seminário de preparação e mobilização diante das projeções climáticas do El Niño, que deve atingir o Rio Grande do Sul.
O evento está agendado para o dia 19 de junho e deve reunir autoridades da Defesa Civil, voluntários, forças de segurança, lideranças comunitárias e representantes de diversas instituições.
A iniciativa é liderada pelo deputado estadual Capitão Martim (Republicanos) e pela vereadora Vera Armando (PP), presidentes das respectivas frentes parlamentares. O objetivo do encontro é alinhar estratégias, fortalecer ações preventivas e preparar as comunidades para possíveis novos eventos extremos.
A mobilização também pretende receber voluntários que atuaram diretamente nos resgates e no apoio às famílias atingidas, oportunizando a troca de informações com base na experiência de quem esteve na linha de frente das enchentes de 2024.