Artista que fará escultura de quatro metros do Cavalo Caramelo visita o animal em Canoas

Escultor pernambucano Ranilson Viana e o Cavalo Caramelo. Bruna Linck / Ascom Ulbra

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O escultor pernambucano Ranilson Viana, responsável por criar uma escultura de quatro metros do Cavalo Caramelo, visitou o animal nesta terça-feira (12) na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas.

A peça será instalada próximo da BR-386, no município de Estrela, como uma doação do artista.

O projeto foi articulado no ano passado, quando Viana entrou em contato com a Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), que intermediou a iniciativa. Segundo a prefeita de Estrela, Carine Schwingel, o objetivo da visita desta terça-feira foi colher a fisionomia do cavalo para a obra, que deve ficar pronta nos próximos três meses.

— O escultor nos falou que, quando teve a ideia, foi para mostrar que, mesmo o animal, com toda a dificuldade, buscou uma saída para aquela situação em que ele estava vivendo. Então, é uma forma de avaliarmos a resiliência e encontrarmos uma saída — disse ela.

Atualmente, a obra está na fase de modelagem da estrutura, e a expectativa é de que, em até 30 dias, a escultura esteja montada para que seja iniciada a etapa do acabamento. Segundo o escultor, esta fase é a mais delicada antes do transporte da peça de Pernambuco ao Rio Grande do Sul.

Segundo a prefeita, o local exato na BR-368 está em análise, a depender do diâmetro da obra, podendo ficar ou realmente às margens da rodovia, ou dentro do 386 Business Park.

A prefeitura pretende construir uma estrutura semelhante a um telhado para que o monumento seja posicionado sobre o local, a fim de se recordar o local a partir do qual o animal foi resgatado, em 2024.

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