"Amor à primeira vista": a improvável e meteórica amizade entre Trump e Lula

Presidentes se encontraram nesta quinta-feira (7) na Casa Branca. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente Donald Trump é conhecido por cultivar empatia com líderes de alinhamento político semelhante ao seu, como Javier Milei, da Argentina, Nayib Bukele, de El Salvador, e Viktor Orbán, quando era primeiro-ministro da Hungria.

No entanto, sua relação com o presidente Lula — que não tem sido próxima devido ao alinhamento de Trump com a família Bolsonaro — passou por uma mudança drástica e recente.

Lula e Trump sempre apresentaram divergências políticas. Contudo, um turning point (ponto de virada) ocorreu nesta improvável e meteórica "amizade".

O termo "meteórica" se justifica pelo histórico recente: em julho de 2025, o americano aplicou um pesado "tarifaço" de 50% sobre produtos brasileiros e, posteriormente, impôs sobretaxas alegando uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro, chegando a aplicar sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Na época, Lula reagiu de forma incisiva, afirmando que "o Brasil não aceitaria intromissão nas decisões da Justiça brasileira".

O cenário mudou em setembro, durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Após o discurso de Lula, Trump declarou que os dois se abraçaram e que havia surgido uma "boa química" entre eles. Lula, por sua vez, disse ter ficado satisfeito com a declaração. Um mês depois, ocorreu o primeiro encontro oficial na Malásia. Em novembro, sinalizando uma trégua, Trump recuou e reduziu as tarifas sobre produtos agrícolas brasileiros para 40%. O ano de 2025 terminou com uma amistosa conversa por telefone entre os dois.

O encontro desta quinta-feira (7) estava previsto para março, mas foi adiado devido ao conflito envolvendo EUA, Irã e Israel. Organizada com certo suspense pelos corpos diplomáticos, a reunião já vinha sendo preparada desde a semana passada. Na sexta-feira (1º), Lula recebeu uma ligação de Trump, que adotou um tom extremamente amistoso, afirmando admirar a trajetória política do brasileiro. Ao se despedir, segundo fontes, disparou um inesperado “I love you”.

— Penso que a nossa relação com Trump é sincera. Desde o primeiro encontro de 29 segundos em Nova York até o encontro na Malásia e a reunião de hoje, a relação evoluiu muito. Tenho razões para acreditar que Trump gosta do Brasil. Quero que ele saiba que os brasileiros têm interesse em fazer os melhores acordos com os Estados Unidos — disse Lula, nesta quinta-feira (7), a jornalistas na embaixada brasileira em Washington, após a reunião da Casa Branca.

Reunião de trabalho ocorreu a portas fechadas da imprensa. Ricardo Stuckert/PR / Divulgação

O presidente também comentou a rapidez da aproximação, classificando-a como "amor à primeira vista":

— A nossa relação é muito boa. Pouca gente acreditava que pudesse acontecer com tanta rapidez. Sabe aquela história de amor à primeira vista? É o negócio da química. Foi isso o que aconteceu. Espero que continue assim e que seja assim com qualquer presidente do Brasil e do mundo.

Segundo Lula, Trump reforçou diversas vezes o seu carinho pelo Brasil: