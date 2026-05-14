Agência in.Pacto será responsável pela comunicação da Feira do Livro de Porto Alegre

A holding in.Pacto foi escolhida para conduzir a comunicação da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, que acontecerá de 30 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega.
O trabalho da agência contempla a criação do conceito criativo, desenvolvimento gráfico, definição da identidade visual e produção das peças de comunicação da próxima edição.
Com atuação nacional nas áreas de branding e posicionamento de marca, a in.Pacto passa a integrar a produção de um evento que ocupa lugar central na cena cultural brasileira e faz parte da memória afetiva dos gaúchos.
Segundo a agência, a proposta é desenvolver uma comunicação contemporânea, sensível e alinhada ao papel histórico da Feira, projetando-a como um espaço democrático de circulação de ideias, histórias e cultura.
A in.Pacto também responde, desde o ano passado, pelo conceito criativo da Feira do Livro de Pelotas, consolidando sua presença em projetos que fortalecem a literatura, incentivam a formação de público e valorizam a identidade cultural gaúcha.