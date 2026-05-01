Acordo Mercosul-União Europeia: como o egoísmo de Trump facilitou esse dia histórico

Ursula von der Leyen e Lula MAURO PIMENTEL / AFP

O turbulento cenário político em Brasília não pode obscurecer a celebração de um dia histórico: após mais de duas décadas de negociações, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE) entrou em vigor nesta sexta-feira (1º), facilitando o comércio entre 31 países, aproximando 720 milhões de pessoas e movimentando um PIB de quase 22 trilhões de euros.

Por 26 anos, houve rejeições de setores internos, especialmente na Europa, e em particular do agronegócio francês. Essas desconfianças persistem e há judicialização, tanto que, por enquanto, apenas a esfera comercial do acordo, que reduz tarifas, está em vigor. Mas já é muito - é quase tudo, eu diria. A UE elimina tarifas de importação para mais de 5 mil produtos imediatamente.

Só estamos vivendo esse dia histórico graças à artimanha de negociadores, e em especial da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que dividiram o tratado em dois - o Acordo de Parceria UE-Mercosul (Empa) e o Acordo Comercial Temporário (iTA). O primeiro precisa de ratificação de todos os Estados membros da UE - e vai demorar. O segundo é o que entra em vigor.

Mas mais do que qualquer negociação foi a tensão permanente provocada por Donald Trump que serviu como catalisador para o acordo. Desde que assumiu, o presidente americano impôs tarifas a velhos aliados, abandonou parceiros da Otan, ameaçou roubar um naco de terra da Dinamarca (a Groelândia), obrigando o Velho Continente a diversificar mercados. O Mercosul era a bola da vez.

Em um cenário global de egoísmos exacerbados, isolamento, guerra tarifária e guerra real e protecionismos, o 1º de maio de 2026 marca a vitória do multilateralismo e do livre-comércio.

Em todo tratado, alguns perderão. Mas os que ganharão são maioria, desde que saibam aproveitar essa janela que se escancara para os negócios. Trata-se de um mercado extremamente exigente.

Ao Rio Grande do Sul caberá mostrar o que tem de melhor: exibir aos europeus a qualidade de seus produtos, mas também vender-se como uma região que protege o ambiente, produz de forma sustentável e respeita regulações internacionais, com inovação e tecnologia.