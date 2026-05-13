Acordo entre Caixa e TRF-4 permitirá pagamento de depósitos judiciais no cartão de crédito e com parcelamento

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Caixa e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) firmaram, nesta quarta-feira (13), um acordo que permite que depósitos judiciais sejam pagos com cartão de crédito, incluindo a opção de parcelamento. A medida vale para a jurisdição do TRF-4, que abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Até então, os pagamentos só podiam ser realizados na modalidade por boleto, transferência ou Pix, agora abrangendo para cartões de crédito e com parcelamento. O depósito judicial é um valor depositado em uma conta bancária vinculada ao Poder Judiciário para garantir o pagamento de uma dívida, suspender cobranças ou cumprir exigências processuais.
Segundo a Caixa, a nova modalidade é mais uma opção de pagamento ao cidadão. O processo se dará por meio da Caixa Cartões, integrada a plataforma de depósitos judiciais do banco. Após a aprovação da transação, o pagamento é registrado e a guia quitada é emitida imediatamente.
A assinatura contou com a participação do presidente do TRF-4, desembargador João Batista Pinto Silveira, do presidente da Caixa, Carlos Vieira, do diretor-presidente da Caixa Cartões, Márcio Recalde, e do diretor Jurídico do banco, Carlos Augusto de Andrade Jenier.