"Acho que, no RS, Jango não é muito homenageado", diz ex-primeira-dama Maria Thereza Goulart

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizou uma homenagem ao ex-presidente João Goulart, ex-aluno da instituição.

Durante evento, na quinta-feira (21), um retrato de Jango foi descerrado e será instalado, posteriormente, na sala da coordenação do curso, junto ao quadro de Getúlio Vargas, também egresso da instituição.

O evento contou com a participação da viúva de Jango, a ex-primeira-dama Maria Thereza Goulart, 89 anos, e de familiares. Ela conversou com a coluna.

O que essa homenagem representa?

Muita coisa, é muito importante. Aqui, no Rio Grande do Sul, Jango não é muito homenageado. E só de saber que foi aqui (na UFRGS) que ele estudoué um momento muito importante. É muito prazeroso, para mim, principalmente.

Por que a senhora acha que existe esse esquecimento do RS quando se fala de Jango?

Não só do Jango, mas em relação a qualquer político do passado. São muito esquecidos. Tudo muda, surgem outras pessoas, outros pensamentos, outra maneira de pensar, outra gente política. Agora, sendo ele do Rio Grande do Sul, acho que é muito pouco homenageado, sinceramente.

E o que falta para trazer mais essa memória?

Agora, não falta mais nada, porque depois de tanto tempo... Acho que a gente (deveria) lutar para trazer mais... Por isso um momento como esse é tão importante: a lembrança dele, onde estudou e se formou.

Maria Thereza Goulart participou do evento em Porto Alegre. Eduardo Matos / Secom/TRT-RS

Muitos historiadores apontam as reformas de base como o grande legado de Jango. Qual reforma a senhora considera mais relevante até hoje?

Acho que as reformas de base. Aliás, ele tinha vários sonhos. Era uma pessoa que só sonhava coisas bonitas para o Brasil.

Tem algum sonho que a senhora acha que ele não realizou?

Quase todos. Foi muito pouco o que ele pôde fazer. Pouco tempo (de vida pública) também, né? Em seguida, ele foi tirado do Brasil, então acho que os sonhos dele ficaram muito cortados. Foi o que mais ele sentiu no exílio e em todos os momentos da vida dele, depois que saímos daqui. O Jango era um sonhador, ele planejava tanta coisa para o Brasil, tantos momentos de glória, principalmente para a classe trabalhadora, mais pobre. Então, eu acho que faltou muita coisa.

Evento contou com a participação de parentes de Porto Alegre e do Rio de Janeiro. Eduardo Matos / Secom/TRT-RS

Qual o grande legado de Jango?

A atenção às pessoas mais humildes, aos trabalhadores, porque, em relação ao resto, o mundo caminha... O pensamento mais forte dele foi voltado para a classe mais humilde.

A senhora acredita que ele sentia falta de voltar para o Brasil?

Claro. Ele sentia muita falta. Até morrer sentiu falta de voltar para o Brasil. Como ele não podia voltar, sua vontade era de ir para a Europa, porque já tinha aquele problema (ditadura militar) no Uruguai, na Argentina, onde passamos horrores também. Ele já estava meio decepcionado com a situação, embora eu até hoje ache que o Uruguai foi a minha segunda pátria, porque eu fui com meus filhos pequenininhos para lá e voltei com eles já grandes. Então, acho que esse momento, para ele, no Uruguai, foi meio complicado, porque começou a haver ditadura também, perseguição. Foi um momento complicado na nossa vida.

Quadro será instalado na sala da coordenação da Faculdade. Eduardo Matos / Secom/TRT-RS

Jango morreu "no exílio" ou "do exílio"?

Ele morreu porque não pôde voltar para o Brasil. Isso é óbvio. Ele tinha uma saudade imensa do Brasil, principalmente quando conversava com políticos que iam visitá-lo. Ele ficava mais amargurado ainda. Não sei, não era para ele ter morrido.

E se ele pudesse estar aqui hoje, o que a senhora acha que ele diria sobre essa homenagem?

Ele ia ficar muito feliz, porque era o passado dele, a formatura dele, a vida dele. Então, tudo isso era muito em torno da felicidade.

Evento ocorreu no Salão Nobre da Faculdade de Direito. Eduardo Matos / Secom/TRT-RS

Como foi o início do relacionamento de vocês?